Обвиняемый в коррупции и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца

Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев решением Красноярского краевого суда был арестован сроком на два месяца.

— Суд принял избрать мерой пресечения Гутаеву содержание под стражей сроком на два месяца с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее Лайф сообщал, что причиной задержания Гутаева оказался донос его же подчинённых, которые таким образом решили отплатить за неприязненное отношение к ним.