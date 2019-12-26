Российская военная полиция заняла опорный пункт США в Сирии — видео

Российская военная полиция заняла опорный пункт в сирийском посёлке Телль-Самин, расположенный на стратегическом пересечении дорог, связывающих город Ракка с северной и центральной частью страны. До недавнего времени там находились американские военнослужащие.

На опубликованных телеканалом "Звезда" кадрах видно, как на территорию опорного пункта заезжает российская военная техника, а над самим объектом поднимается триколор.

— К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей, — рассказал журналистам офицер военной полиции Арман.

До недавнего времени на объекте, обустроенном в здании бывшей школы, располагались военнослужащие армии США. Сирийские власти утверждают, что пока пункт находился под их контролем, боевикам удавалось провозить оружие по соседним дорогам.

Ранее Лайф сообщал, что Иран готов помочь Сирии вывести войска США из страны.