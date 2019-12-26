Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне, без посещения ГИБДД. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как уточняет "Коммерсант", получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер можно будет прямо при покупке машины. Новый указ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отмечается, что новую услугу смогут предоставлять лишь те автодилеры, которых включили в реестр полиции. Проводить осмотр транспортных средств и проверять документы у владельца машины будут ответственные сотрудники автосалона.

Ранее СМИ сообщали, что ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.