Квят рассказал, как победить сильное похмелье

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят поделился рецептом борьбы с сильным похмельем. Его совет опубликовали в твиттере команды.

— Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и мёдом. Думаю, это поможет, — сказал гонщик в своём видеообращении, записанном во время рождественской вечеринки.

Он также поздравил болельщиков с праздниками и заявил, что 2019 год был успешным для его команды.

Merry Christmas! 🎄@kvyatofficial is here with a Christmas message to you all as well as a handy tip 😉 pic.twitter.com/shdZnaD6Zs — Toro Rosso (@ToroRosso) 25 декабря 2019 г.

Ранее Лайф сообщал, что Квят завершил сезон "Формулы-1" на "проклятом" месте.