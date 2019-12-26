Много ретроградных планет. Астролог рассказал, что ждёт россиян в 2020 году

Наступающий год будет более активным и напряжённым, чем 2019-й. Россияне будут испытывать сложности из-за ретроградного движения Марса, Венеры и Меркурия. Об этом рассказала астролог и психолог Лилия Любимова.

— Помимо ретроградного Меркурия, который бывает три-четыре раза в год, будут ретроградные Венера и Марс — вот эти три планеты, двигаясь ретроградно, создают фон, который очень сильно на нас влияет. Летом нас ждёт ретроградная Венера, а осенью — ретроградный Марс, — приводит её слова агентство "Москва".

Она отметила, что грядущий год будет особенно удачным для Тельца, Девы и Скорпиона. Для Раков год будет противоречивым, Весы и Овны могут столкнуться с финансовыми потерями и конфликтами с руководством, а Водолеям и Стрельцам стоит заранее готовиться к 2021 году, ведь он для них обещает быть более важным и удачным.

— Для Козерогов будет решающий год — очень удачен в карьере и учёбе. Для Близнецов и Львов 2020-й будет относительно спокойным и удачным, но удача для них будет неявная, — добавила Любимова.

Ранее Лайф разбирался, как правильно завершить 2019 год разным знакам зодиака.