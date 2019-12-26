Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь — видео

"Таврия" отправилась с Казанского вокзала в 23:45 мск 23 декабря и сегодня ночью проехала по Крымскому мосту.

Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы прибыл сегодня, 26 декабря, на вокзал Симферополя через Крымский мост. "Таврию" встретили руководители республики и представители общественности с флагами России и Крыма.

Пассажирский поезд отправился с Казанского вокзала Москвы в 23:45 мск 23 декабря, в ночь на 26 декабря проехал по Крымскому мосту и прибыл в Симферополь в 08:47 мск. "Таврия" достигла места назначения за 33 часа.

Днём ранее Лайф сообщил о прибытии первого поезда "Таврия", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь через Крымский мост.

Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров с Таманским. Строительство железнодорожной части моста завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется запустить в июле 2020 года.