Гашиш, карты, телефон. Сотрудницу Бутырки поймали с "подарками" для арестантов

Также у 43-летнего прапорщика были психотропные таблетки, зарядка для смартфона и две сим-карты.

Сотрудницу отдела спецучёта Бутырского СИЗО задержали с "новогодними подарками" для арестантов, которые запрещено проносить в изолятор. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— У женщины обнаружили мобильный телефон, зарядку и две сим-карты, колоду игральных карт и около одного грамма гашиша, несколько десятков таблеток опиоидного анальгетика "Трамадола", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, 43-летний прапорщик внутренней службы была задержана, а "подарки" стали уликами. Сотрудница Бутырки стала фигурантом дела по статье "Незаконный сбыт наркотических средств".

Сотрудника Бутырки задержали с кокаином для арестантов