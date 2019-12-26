СК возбудил дело против школьника, избившего молотком учительницу из-за стиха

15-летний подросток не выучил отрывок из "Горя от ума", на что детям давали две недели.

Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство" в отношении 15-летнего школьника, напавшего с молотком и ножом на учительницу. Об этом Лайфу сообщили в региональном ведомстве.

— По предварительным данным следствия, 25 декабря 2019 года около 8 часов утра подозреваемый, находясь у дома по улице Севастопольской в городе Екатеринбурге, из личной неприязни причинил преподавателю одной из школ телесные повреждения, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что женщина активно сопротивлялась, что и спасло ей жизнь.

Следствие продолжается, допрашиваются все свидетели конфликта.

Напомним, утром 25 декабря ученик девятого класса по дороге в школу напал с молотком и ножом на учительницу, с которой у него случился конфликт — парень не выучил отрывок из "Горя от ума". В результате женщину госпитализировали с травмами головы. А нападавший направлен в психиатрическую больницу.