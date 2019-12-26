Хозяин "дома-арсенала" под Гатчиной признал вину только в хранении оружия

Многодетный отец, хозяин "дома-арсенала" Андрей Бовт, которому предъявлены обвинения сразу по четырём статьям, признался только в хранении оружия. Об этом сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

— Инкриминировано четыре статьи, по хранению оружия дал признательные показания, по изнасилованию — нет, ведётся следствие, — рассказали Лайфу в ведомстве.

Напомним, в особняке в Гатчине, где жила многодетная семья, нашли целый арсенал оружия, в том числе автоматического. Шестеро детей отправлены в больницу — они жили в грязи и фактически в заточении, почти не выходили за пределы участка. Главу семейства также подозревают в насилии над собственной дочерью. Лайф разобрался в странной истории.