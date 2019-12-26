Путин поздравил Михаила Боярского с 70-летним юбилеем

Глава государства назвал Д'Артаньяна необычайно талантливым, обаятельным и энергичным человеком.

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Михаила Боярского с 70-летним юбилеем и пожелал ему здоровья, успехов и вдохновения.

— Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений, — говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин уверен, что главного мушкетёра России обожают не только в родном Санкт-Петербурге, но и во всей стране, и за рубежом.

К слову, ранее Боярский признался в раздражении из-за предстоящего 70-летия. Он заявил, что будет праздновать день рождения, но уже хочет, чтобы "это идиотское число закончилось" и он "спокойно мог жить" дальше.