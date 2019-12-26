Разгрузили 20 станций метро. Ликсутов подвёл итоги первого месяца работы МЦД

Рассказывая о пассажирах диаметров, он отметил, что 70% из них едут из Подмосковья, а 30% — из столицы. Введённые тарифы позволили им сэкономить более 100 миллионов рублей.

За время работы двух диаметров МЦД было перевезено 15,5 миллиона пассажиров, что почти на 10% больше того пассажиропотока, который наблюдался до появления диаметров, заявил заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Могу сказать, что, если на всём московском направлении Московской железной дороги рост пассажиропотока составляет 0,2–0,3%, 10%-ный рост — огромная цифра, — подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что к настоящему моменту решены все вопросы, касающиеся графика, а власти делают всё возможное для улучшения нового транспорта. Рассказывая о пассажирах МЦД, он отметил, что 70% из них едут из Подмосковья, 30% — из столицы. Введённые тарифные решения позволили им сэкономить более 100 миллионов рублей. Кроме того, удалось снизить пассажиропоток примерно на 20 станциях метро.

Заместитель мэра выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся своевременно ввести в эксплуатацию диаметры МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5.

Ранее первые пассажиры МЦД поделились впечатлениями с Воробьёвым и Собяниным.