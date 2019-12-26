Красноярский бизнесмен объяснился за объявление о продаже села вместе с жителями

Заманчивое предложение гласило: "Отличное место для охоты и рыбалки! Продам в хорошие, почти даром! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!"

Сибирский бизнесмен объяснил, почему выставил на продажу село Васильевка вместе с его жителями. За расположенный в Красноярском крае населённый пункт с домами, землёй, животноводческим комплексом, нефтебазой, гусефермой и прочей инфраструктурой Вадим Федяев запросил 20 миллионов рублей.

"Хозяин Васильевки" говорит, что продаёт уставной капитал Сельского строительного комбината, гендиректором которого он является. По его словам, часть домов принадлежит жителям села, а часть — комбинату.

— Продаётся уставной капитал предприятия, но не деревня с жителями. Стоимость 20 миллионов рублей. Мы таким образом стараемся привлечь инвестора на территорию, чтобы развивать её. Объявление было неверно истолковано и подавалось не в полном объёме в СМИ, — заявил Федяев РИА "Новости".

Бизнесмен также заверил, что выселять из деревни никого не собираются. Наоборот, по его мнению, новому инвестору будут нужны работники. Таким образом, местные жители смогут трудиться на комбинате. Федяев добавил, что сейчас в деревне проживает около 30 человек в чуть больше чем 20 домах.

Напомним, что объявление Федяева гласило: "Продаётся село Васильевка! <...> Отличное место для охоты и рыбалки! Продам в хорошие, почти даром! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!" Заманчивое предложение привлекло не только инвесторов, но и главу Следственного комитета России. Александр Бастрыкин организовал срочную проверку по данному факту.