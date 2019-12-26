Центробанк РФ отозвал лицензии у трёх страховщиков

Центральный банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Плато" (Москва), "Урал-рецепт М" (Екатеринбург) и "Адвант-страхование" (Санкт-Петербург). Такое решение было принято из-за добровольных отказов страховщиков от осуществления деятельности, предусмотренной лицензией, говорится в материалах ЦБ.

Так, компания "Плато" осталась без лицензии на перестрахование. У страховой медицинской компании "Урал-рецепт М" была отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, кроме добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью.

У "Адвант-страхования" Центробанк отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, кроме добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования компании.