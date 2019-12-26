В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю ёлку

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В Припяти впервые после ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю ёлку. Об этом сообщают пользователи "Твиттера".

Бывшие жители города приехали на праздничную церемонию открытия и украсили фотографиями ель.

Этот праздник заставил меня улыбнуться, — написал один из пользователей соцсети.

24 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария на четвёртом энергоблоке, которая привела к взрывам и пожару. Позже выпали радиоактивные осадки, они распространились даже на соседние страны. Пострадало более восьми миллионов человек.

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