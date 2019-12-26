Милонов предложил ввести уголовную ответственность за детские конкурсы красоты

В Госдуме готовы поддержать петицию, предусматривающую введение уголовной ответственности за организацию детских конкурсов красоты, заявил депутат Виталий Милонов.
Он отметил, что расценивает подобные мероприятия как "пропаганду действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним".
— Ужасная это вещь — детские конкурсы красоты, поэтому, естественно, эта инициатива очень правильная. Она, конечно, идёт оттого, что люди негодуют, им не нравится, что происходит. Какие-то самовлюблённые родители выставляют напоказ своих детей в качестве моделей, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".
Ранее Милонов предложил лишать должников по алиментам указания половой принадлежности в паспорте.
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