Милонов предложил ввести уголовную ответственность за детские конкурсы красоты

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Фото © Shutterstock

Он отметил, что считает инициативу правильной, так как такие конкурсы — ужасное явление.

В Госдуме готовы поддержать петицию, предусматривающую введение уголовной ответственности за организацию детских конкурсов красоты, заявил депутат Виталий Милонов.

Он отметил, что расценивает подобные мероприятия как "пропаганду действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним".

Ужасная это вещь — детские конкурсы красоты, поэтому, естественно, эта инициатива очень правильная. Она, конечно, идёт оттого, что люди негодуют, им не нравится, что происходит. Какие-то самовлюблённые родители выставляют напоказ своих детей в качестве моделей, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Ранее Милонов предложил лишать должников по алиментам указания половой принадлежности в паспорте.

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