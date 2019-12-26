Лжепродавщица-рецидивистка вынесла из ювелирного салона драгоценности на 2 млн

Злоумышленница устроилась на работу, предоставив поддельный паспорт при оформлении трудового договора.

В Москве 30-летняя девушка устроилась работать в ювелирный салон по поддельному паспорту и обокрала его на два миллиона рублей. Об этом сообщают в столичном главке МВД РФ.

— Как установили сотрудники полиции, злоумышленница устроилась в салон, предоставив поддельный паспорт при оформлении трудового договора. После чего совершила хищение ювелирных изделий и скрылась в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Девушка уже задержана. Уточняется, что она находится в федеральном розыске за аналогичные кражи на территории России. Следствие продолжается.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про коллекционера Людмилу Шарину, у которой дважды украли картины. В первый раз её обманули на 2,6 миллиона рублей, а во второй — уже на 30 миллионов рублей.