Forbes назвал самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров

Один из основных совладельцев "Норникеля" — Владимир Потанин за 2019 год смог увеличить своё состояние более чем на треть, став самым удачливым миллиардером среди соотечественников по версии журнала Forbes.

Аналитики издания отметили, что даже если бы он проиграл суд бывшей супруге и выплатил ей шесть миллиардов долларов, то всё равно бы "остался в плюсе", так как за год ему удалось стать богаче почти на восемь миллиардов долларов. Так, 24 декабря его капитал составил 23,8 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга экспертов оказался глава "Новатэка" Леонид Михельсон, которому удалось заработать 5,9 миллиарда долларов, увеличив своё состояние до 27 миллиардов долларов. Третье место досталось президенту "ЛУКойла" Вагиту Алекперову, чей капитал за год увеличился на 5,3 миллиарда долларов и составил 23,8 миллиарда.

Замкнули пятёрку лидеров Геннадий Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и "Сибуре") и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

Первый смог заработать 4,1 миллиарда, став владельцем состояния в 22,7 миллиарда долларов, а второй разбогател на 3,8 миллиарда долларов. Теперь его капитал оценивается в 20,2 миллиарда.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинги самых успешных и самых неудачливых миллиардеров по итогам 2019 года.