Взрывотехники ищут ещё одно СВУ под авто пострадавшего воронежского чиновника

Машину главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого ранее было совершено покушение, сейчас обследуют взрывотехники. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, есть вероятность, что под авто заложено ещё одно взрывное устройство.
Напомним, глава Рамонского района Николай Фролов серьёзно пострадал при взрыве. СВУ сдетонировало недалеко от служебного автомобиля чиновника.
В момент взрыва Фролов находился в салоне машины. Его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы.
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