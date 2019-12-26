Взрывотехники ищут ещё одно СВУ под авто пострадавшего воронежского чиновника

Утром 26 декабря неизвестные совершили покушение на главу Рамонского района, он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Машину главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого ранее было совершено покушение, сейчас обследуют взрывотехники. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, есть вероятность, что под авто заложено ещё одно взрывное устройство.

Напомним, глава Рамонского района Николай Фролов серьёзно пострадал при взрыве. СВУ сдетонировало недалеко от служебного автомобиля чиновника.

В момент взрыва Фролов находился в салоне машины. Его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы.