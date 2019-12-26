В Петербурге спустили на воду новейшую подлодку "Волхов" — видео

Суда этой серии уже не раз показали свои возможности в боевых условиях, заявил Александр Бузаков.

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку "Волхов". Всего судостроительный завод должен поставить Тихоокеанскому флоту шесть подлодок проекта 636.3.

— Лодки этой серии уже не раз показали свои возможности в боевых условиях, подтвердили тактико-технические характеристики, — сказал на церемонии спуска на воду гендиректор Верфей Александр Бузаков.

К слову, Адмиралтейские верфи передали Тихоокеанскому флоту первую подлодку проекта 636.3 в ноябре. "Петропавловск-Камчатский" успешно прошёл ходовые и государственные испытания.