"Россия — страна возможностей" подвела итоги уходящего года

С момента создания автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" число проектов платформы возросло с 14 до 23, а участие в них теперь принимают миллионы россиян из всех регионов страны, а также соотечественники из других стран мира.

2019 год выдался для платформы "Россия — страна возможностей" насыщенными и плодотворным. На ее флагманский проект "Лидеры России" — было подано 233 830 заявок, а в дополнение к основному конкурсу впервые были добавлены три специализации — "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии". Последняя, кстати, стала лидером по количеству заявок — 61 737 участника захотели проверить свои силы именно в этой специализации.

В третьем сезоне студенческой олимпиады "Я — профессионал" в этом гоу зарегистрировались 675 239 человек. Олимпиада расширила количество направлений до 68, которые подготовили 26 вузов-организаторов. На конкурс "Мой первый бизнес" поступило 705 540 заявок, что превышает показатели первого и второго сезонов проекта. Заявки пришли из всех 85 регионов России и десятков стран мира.

— Чтобы участие в проекте было максимально полезно, в этом году мы сделали особый акцент на образовательных программах конкурса. Во время онлайн-этапа были открыты штабы конкурса в 19 городах, где были для школьников прошли предпринимательские и интеллектуальные игры, а также встречи с экспертами и наставниками конкурса, — сообщил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, подводя итоги уходящего года.

Также в 2019-м платформа "Россия — страна возможностей" запустила несколько новых проектов для разных аудиторий участников. Среди них конкурс "Цифровой прорыв" для специалистов в сфере информационных технологий, на него было подано более 66 тысяч заявок из всех регионов России. Финал состоялся в конце сентября в Казани и вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" как самый большой хакатон в мире по количеству участников. В рамках конкурса создано около 1,2 тыс. цифровых проектов. Призовой фонд конкурса составил 10 млн рублей, 116 команд получили гранты от Фонда содействия инновациям.

Кроме того, были проведены "Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior", профессиональный конкурс "Учитель будущего", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" и проект "Культурный код".

Также к платформе присоединился конкурс "Моя страна — моя Россия", фестиваль "Российская студенческая весна", конкурс "Лучший социальный проект года", российская национальная премия "Студент года", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и международный инженерный чемпионат "CASE-IN".

— Совместно с ОНФ мы также перезапустили в новом формате проект "Профстажировки 2.0" — проект стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки, — отметил Комиссаров.

Также в 2019 году на базе платформы активно развивалась программа "Наставничество". Победители флагманского конкурса "Лидеры России" стали наставниками победителей конкурса по менеджменту для студентов "Управляй!". За 2019 год было сформировано 107 наставнических пар. Программа распространяется на проекты "Я — профессионал", "Управляй!", "Моя страна — моя Россия", "Доброволец России" и будет масштабироваться и дальше.

АНО "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в нашей стране. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России Владимир Путин.