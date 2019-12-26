Глава района Воронежской области прооперирован и находится в реанимации

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, пострадавший в результате взрыва самодельного взрывного устройства, находится в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, ему уже сделали операцию и удалили осколки. Мужчина будет находиться в реанимационном отделении ещё около часа, потом его переведут в областную больницу.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил покушение на главу района Воронежской области, оставив самодельное взрывное устройство недалеко от служебного автомобиля чиновника. В момент взрыва Фролов находился в машине.