Названы регионы с самым спортивным населением

Больше всего спортом занимаются жители Мордовии, Удмуртии, Республики Коми, Тувы и Алтая.

В 2019 году чаще всего спортом занимались жители Мордовии. Там физическими нагрузками систематически занимается 48,9% населения, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

В тройке лидеров также оказались Удмуртия (48,8%) и Республика Коми (43,9%). Кроме того, более 40% населения занимаются спортом в Туве и на Алтае.

Меньше всего физической активностью занимаются в Магаданской и Воронежской областях и Бурятии. Там спортом увлекается около 20% населения.

В Москве количество спортивных жителей составило 27,8%, а в Санкт-Петербурге — 28,9%.

В диалоге с изданием член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отметил, что относится к данным Росстата с "долей скептицизма". Он считает, что Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, где находится большое количество спортивных объектов, не могут относиться к регионам с маленькой долей жителей, занимающихся спортом.

Кроме того, важно уделять внимание не только количеству спортивных объектов, но и их доступности, отмечает депутат. В пример он привёл недавно построенный стадион в Саранске, услуги которого недоступны населению.

— Чтобы 55% населения регулярно занимались спортом, стоимость соответствующих услуг должна быть соразмерна с уровнем их благосостояния, — отметил Свищёв.

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи неоднократно выступал с инициативой разработать определённую методику строительства спортивных объектов из расчёта на душу населения.