Лайф публикует видео с места покушения на воронежского чиновника

Под автомобилем Николая Фролова может быть установлено ещё одно взрывное устройство. Машину сейчас проверяют сапёры.

Место покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова оцеплено, на месте работают взрывотехники, пожарные и полицейские. Об этом свидетельствует видео с места ЧП, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

Сам Николай Фролов после взрыва доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. По данным источника Лайфа, его спасло то, что СВУ сработало рядом со служебным автомобилем. При этом правоохранители полагают, что под машиной тоже может быть заложена бомба. Её сейчас обследуют сапёры.