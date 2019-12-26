Не хватило шести рублей. В Челябинске 10-летнего ребёнка высадили из автобуса

Мальчик перепутал чеки и думал, что у него на счету остались деньги. В диспетчерской заявили, что бесплатный проезд не предусмотрен.

В Челябинске 10-летнего ребёнка высадили из автобуса из-за того, что ему не хватило шести рублей на проезд.

— Кондуктор ему говорит: "Садись, конечно, мальчик, но на следующей ты выходишь". Он у меня парень послушный, встал и вышел. Звонит мне и плачет: "Мама, что мне делать? Меня кондуктор высадила из автобуса. Я опоздаю на уроки". Весь в истерике, — рассказала 74.ru мама школьника.

Женщина сразу же приехала за сыном, который объяснил, что перепутал прошлые чеки и был уверен, что на карте осталось сто рублей.

В диспетчерской возмущённой маме заявили, что бесплатный проезд не предусмотрен, а наличие денег у ребёнка должны контролировать родители.

В городском управлении транспорта извинились за произошедший инцидент и обратились ко всем перевозчикам с просьбой не высаживать детей из транспорта зимой.