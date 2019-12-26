РФ и Белоруссия завершают согласование дорожных карт по экономической интеграции

Москва и Минск близки к тому, чтобы закончить сложный процесс согласования дорожных карт по углублению экономической интеграции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Он отметил, что если пакет будет подписан, то правительствам стран придётся "очень сильно поработать в 2020 и 2021 году, чтобы реализовать всё намеченное".

Ранее Орешкин рассказал об итогах переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Союзному государству.