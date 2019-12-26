Три богатыря в Крыму сдвинули вагоны весом 1080 тонн и установили рекорд

С первого раза силачи не смогли протащить состав, им понадобилась короткая передышка.

Мастера спорта Михаил Паллер, Михаил Иванов и Алексей Савченко сдвинули на вокзале Симферополя ж/д состав общим весом 1080 тонн и установили абсолютный рекорд России. Своё достижение три богатыря приурочили к прибытию первых пассажирских поездов из Москвы и Петербурга.

Житель Ростовской области Михаил Иванов вместе с севастопольцами Михаилом Паллером и Алексеем Савченко протащили вагоны на расстояние девять метров десять сантиметров. С первого раза сдвинуть состав не удалось, но после короткой передышки силачи это сделали.

Ранее сегодня на вокзал Симферополя прибыл первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, а днём ранее точки назначения достигла "Таврия" рейсом Санкт-Петербург — Севастополь. Лайф публиковал видео.