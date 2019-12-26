Миллер: Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней

Поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся через несколько дней, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, передаёт РИА "Новости".

— Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток", и впереди у нас завершение строительства "Северного потока — 2", — отметил Миллер.

Ожидается, что торжественная церемония открытия "Турецкого потока" пройдёт в Стамбуле 8 января при участии лидеров двух стран.

Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал принять ответные меры, если США введёт санкции против "Турецкого потока".