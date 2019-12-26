У пострадавшего при взрыве воронежского чиновника не было конфликтов по работе

Следователи уже допросили супругу главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого сегодня утром было совершено покушение. Об этом сообщил Лайфу источник.

По словам жены, чиновник не жаловался на конфликты и проблемы на работе. Более того, она утверждает, что Фролов никогда не обсуждал с ней свою служебную деятельность.

Как сообщалось ранее, СВУ сработало рядом со служебным автомобилем Николая Фролова. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Его машину обследуют взрывотехники — под ней может быть установлена вторая бомба. Лайф публиковал видео с места покушения.