В Кремле подвели итоги года: Общая стабильность обеспечена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уходящий год был для Кремля рабочим и полным событий.

— Каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, а также радостными событиями, дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год. Для Кремля это был год рабочий, очередной год напряжённой работы, которая главным образом преследует одну цель — повышение благосостояния граждан России, — отметил он.

По словам Пескова, несмотря на определённые трудности в экономике, "общая стабильность обеспечена и гарантирована". При этом, по его мнению, в международном плане сложилась не слишком дружественная обстановка, однако работа всё равно продолжается по всем направлениям.