"Работать надо больше". Глава СПЧ раскритиковал идею о выходном 31 декабря

Страну нужно сдвигать в сторону заметного роста экономики и доходов, а не каникул, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Комментируя намерение глав нескольких регионов сделать 31 декабря выходным днём, он признался, что не считает его правильным.

— В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, ещё и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше, — приводит его слова РИА "Новости".

При этом он оговорился, что согласится с теми, кто ответит ему тем, что много работает, а зарплата остаётся маленькой. По его мнению, решать этот вопрос нужно, сдвигая "страну в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 31 декабря нужно сделать официальным выходным днём уже с 2020 года.