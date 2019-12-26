Песков прокомментировал идею отменить НДФЛ для малоимущих

По его словам, обсуждение данного вопроса ведётся на постоянной основе, но предметных разговоров пока не было.

В Кремле пока не принимались решения относительно облегчения налогового бремени для малоимущих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею освободить от НДФЛ несостоятельных россиян.

— Предметных таких разговоров или решений на этот счёт не существует... Что касается обсуждения каких-то сценариев и вариантов, оно ведётся на постоянной основе, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим в результате ЧС, а также матпомощи студентам и аспирантам. Аналогичные послабления предложили ввести и для малоимущих. Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Никаких НДФЛ. Кого освободили от уплаты налогов