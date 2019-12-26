Суд в Кургане разрешил прослушивать телефоны всех Романов

Житель Кургана Роман Худоконенко рассказал, что Курганский областной суд постановил разрешить прослушивание всех россиян по имени Роман, сообщает URA.RU.

В постановлениях суда УМВД России по Курганской области в период с 2013 по 2015 год говорится о разрешении проведения "оперативно-разыскных мероприятий в отношении гражданина по имени Роман", включающих "снятие информации с технических каналов связи" и "прослушивание телефонных переговоров".

— Получается, под прослушку мог попасть любой Роман. А таких постановлений судьями было подписано 9 штук, — уточняет Худоконенко.

Он пояснил, что доказательства к документам, обнаруженным в ходе судебного разбирательства, не прилагались.

Предприниматель Роман Худоконенко и Ирина Никитина, оказывающие юридические консультации бизнесу, судятся пятый год. Ранее они обвинялись в незаконном обналичивании 300 миллионов рублей, затем обвинения сняли. Год назад Курганской городской суд оправдал их по всем статьям, но после обжалования приговора в областном суде дело отправили на новое рассмотрение.