Прошито осколками. Лайф публикует фото авто воронежского чиновника после взрыва

В распоряжении Лайфа оказались фотографии автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого сегодня утром было совершено покушение. На кадрах видно, что авто KIA Sorento "прошито" осколками.

Как сообщалось ранее, СВУ сработало рядом со служебным автомобилем Николая Фролова. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Его машину обследуют взрывотехники — под ней может быть установлена вторая бомба. Лайф публиковал видео с места покушения.