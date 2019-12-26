Прошито осколками. Лайф публикует фото авто воронежского чиновника после взрыва

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В распоряжении Лайфа оказались фотографии автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, на которого сегодня утром было совершено покушение. На кадрах видно, что авто KIA Sorento "прошито" осколками.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Как сообщалось ранее, СВУ сработало рядом со служебным автомобилем Николая Фролова. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Его машину обследуют взрывотехники — под ней может быть установлена вторая бомба. Лайф публиковал видео с места покушения.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

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