Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Кроме того, из-за врачебной ошибки у пациента под гипсом началось нагноение. "Но это ничего: лишь бы ребёночек был здоров", - шутят в соцсетях.

В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области. Еще в ноябре 2018 года пациенту сделали операцию на руке, поставили металлический штифт и выписали после наложения гипса. Тем не менее, травмированная конечность постоянно болела и беспокоила мужчину. Но главный "сюрприз" был еще впереди.

— Во время операции пациенту нанесли три сильных обжога, о чём человека не проинформировали и благополучно наложили съёмный гипс. Обнаружилось всё , когда раны загноились, — рассказывает знакомая "беременного" пациента.

Спустя год мужчине нужно было удалить металлическую конструкцию, вживленную при переломе. Вновь обращаться в районную больницу он не стал — еще свежи были воспоминания об операции с последствиями. За консультацией было решено ехать в областной центр. Однако взглянув на выписной эпикриз, глаза медиков округлились: коллеги рекомендовали им проводить удаление металлоконструкции пациенту можно только "после родоразрешения". А в качестве сопутствующего диагноза врачи вписали "беременность на 27-й неделе".

Этой историей поделилась жительница Боровичей в одной из местных групп в соцсетях. Вскоре в комментариях активизировались ее "товарищи по несчастью" — люди, которые тоже имели негативный опыт реабилитации в этом медучреждении. Одна из пациенток рассказала, что ее знакомого выписали из хирургического отделения "в состоянии клинической смерти", тогда как мужчина уходил из больницы на своих ногах, а другая пожаловалась, что ее вовсе забыли прооперировать, наложив гипс просто так.

Ранее Лайф рассказывал, как в уральской больнице из-за ошибки коллег умер кардиолог, который проработал в учреждении 36 лет. Врач ввёл ему препарат, на который у погибшего была аллергия. Реанимационные мероприятия не помогли, к тому же произошла задержка с подачей кислорода из-за сломанного аппарата. Специалист, проводивший операцию, на суде признал свою вину и попросил прощения у семьи. Ему назначили очень мягкое наказание: медик даже не получил судимость, лишь штраф в 25 тысяч рублей из-за хороших характеристик с места работы.