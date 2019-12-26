Песков: Вряд ли отношения Грузии и России наладит подобие "нормандского формата"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли аналог "нормандской четвёрки" поможет урегулировать отношения между Россией и Грузией.

— "Нормандский формат" уникален, он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Здесь же речь идёт о двусторонних отношениях России и Грузии. Поэтому явно структура проблем иная, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что каждая проблема должна иметь свой отдельный формат обсуждений.

Напомним, в июне в Грузии радикалы и оппозиция устроили масштабный митинг из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Демонстранты пытались взять здание штурмом. После эвакуации парламентариев акция протеста переросла в столкновения с полицией. В ходе беспорядков пострадало 240 человек. Позднее авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено из-за начавшихся антироссийских акций.