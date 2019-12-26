Соседка главы района Воронежской области — о моменте взрыва: Решила, что это газ

После взрыва к главе Рамонского района Воронежской области Николаю Фролову подбежало несколько человек, на месте были следы крови. Об этом Лайфу рассказала женщина, которая живёт в одном дворе с пострадавшим.

Юлия вспомнила, что около половины девятого собиралась выехать на работу. Хлопок взрыва застал её ещё в подъезде. Сначала женщине показалось, что взорвался какой-то газ.

— Вышла из подъезда, посмотрела на наш двор, вроде машины все стоят. Повернулась на стоянку, вижу, человек лежит, там, когда ближе подошла, я увидела, что кровь. Не сказать что море было, но была кровь. Нас было несколько, мужчина и девушка, я испугалась, — рассказала соседка.

Юлия призналась, что в какой-то момент она решила, что всё происходящее — чья-то неудачная шутка. Фролова она узнала, хотя не была знакома с ним лично.

— Он живёт в доме напротив с семьёй, примерный нормальный семьянин, хорошо к нему относились, недавно назначили, — добавила она, отметив, что никогда не слышала о нём ничего плохого.

Ранее сообщалось, что СВУ сработало рядом со служебным автомобилем Николая Фролова. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Его машину обследуют взрывотехники — под ней может быть установлена вторая бомба. Лайф публиковал видео с места покушения.