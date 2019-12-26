Жена Тарасова — о трудностях беременности: Жизнь — говно, но мы с лопатой

Молодая мама жалуется, что ей стало тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок.

Супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, что переносит вторую беременность намного тяжелее первой. 25-летнюю Анастасию Костенко мучает страшный токсикоз, но она пытается оставаться "на позитиве".

— В этот раз вообще по-другому: более ярко выражен челночный бег "туалет — кровать", в зеркале вижу я себя слонёнком и даже не представляю, сколько мне ещё придётся набрать. Ну а самое главное — тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок. Единственное, что в этот раз радует, — моё настроение. Как там говорится, жизнь — говно, но мы с лопатой, — пошутила супруга футболиста, которую цитирует "Дни.ру".

Костенко отметила, что ни в коем случае не жалуется и старается оставаться позитивной. Однако жене Тарасова хочется поскорее родить и перестать "быть ленивцем".

Напомним, 10 июля 2018 года вторая вице-мисс Россия — 2014 родила Тарасову дочь. О том, что пара ждёт второго ребёнка, стало известно в сентябре. К слову, у футболиста есть ещё одна дочь от первого брака — с гимнасткой Оксаной Пономаренко.

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