Челябинские полицейские собрали "ёлку" из патрульных машин

Полицейские Челябинской области сняли поздравление с Новым, 2020 годом, в рамках которого составили из патрульных машин изображение ёлки. Видео было опубликовано в группе ведомства в соцсети "ВКонтакте".

По сюжету Дед Мороз не может добраться на праздник из-за того, что его конь заболел, и тогда ему на помощь приходят сотрудники ДПС, которые отвозят новогоднего волшебника в полицейскую академию. Завершают видео кадры мигающей "ёлки", составленной из патрульных машин, у которых включены проблесковые маячки.

Ранее Лайф рассказывал о четырёхметровой ёлке в кабинете президента России Владимира Путина.