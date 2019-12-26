Минздрав Алтайского края — о свастике в лагере: Репетировали танец "Звёздочка"

Опубликовавший снимок с детьми вожатый решил уволиться. Он отметил, что его поступок "не нёс никакого злого умысла".

На скандальном снимке с детьми, выложившими своими телами свастику, изображена репетиция танца "Звёздочка". Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.

— Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца "Звёздочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображён один из фрагментов танца. По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла, — сообщается в заявлении, опубликованном в "Инстаграме".

Представители ведомства добавили, что уже побеседовали с педагогическим коллективом. Теперь за подготовкой новогоднего праздника будет следить администрация лагеря.

После скандала опубликовавший снимок с детьми вожатый решил уволиться. В опубликованном в "Инстаграме" посте он также отметил, что его поступок "не нёс никакого злого умысла".

— С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, всё это — лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо, — написал он.

Юноша отметил, что он платит налоги, отслужил в армии и считает себя патриотом своей страны. Он также признал, что совершил недопустимый поступок.

Ранее в Сети появилась фотография детей, уложенных на пол в фигуру свастики. Позже выяснилось, что снимок сделали в помещении детского загородного лагеря "Чайка" в Бийске. Фото на своей странице в соцсети разместил 21-летний вожатый.