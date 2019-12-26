После покушения на воронежского чиновника возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Уточняется, что расследование поручено наиболее опытным следователям. Проводится тщательный осмотр места происшествия.
Напомним, утром 26 декабря рядом со служебным автомобилем Николая Фролова сработало СВУ. Чиновник выжил, но находится в реанимации. Его машину обследуют взрывотехники — под ней может быть установлена вторая бомба. Лайф публиковал видео с места покушения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram