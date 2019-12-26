Экс-полицейских из Уфы осудили на 6 и 7 лет за изнасилование дознавательницы

Кировский райсуд Уфы признал трёх бывших высокопоставленных полицейских виновными в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке. Приговор был озвучен сегодня.
Экс-глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев получили по семь лет колонии. Экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук приговорён к шести годам.
Также суд обязал экс-полицейских выплатить пострадавшей девушке три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Громкая история, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, произошла в октябре прошлого года. Трое полицейских обвиняются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Позже все обвиняемые были уволены из органов и сейчас находятся под арестом. Они не признали вину. Позднее стало известно, что следователь, который довёл до суда это резонансное дело, уволился из органов по неизвестной причине.
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