Бузовой грозит арест на 15 суток за неоплату штрафов

Телеведущей и певице Ольге Бузовой может грозить арест на 15 суток за неоплаченный штраф за превышение скорости.

— В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьёзным превышением скорости (40–60 км/ч, как записано в протоколе), — сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

По данным издания, штраф до сих пор не оплачен и звезде может грозить арест, общественные работы до 50 часов или платёж в двойном размере.

Напомним, ранее стало известно о долгах Ольги Бузовой за жилищно-коммунальные услуги, которые её обязали выплатить через суд. Менеджер телеведущей рассказал Лайфу о её задолженностях.