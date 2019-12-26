На Украине собираются запретить СМИ цитировать Путина

Также предусматривается наказание за новости о любых положительных событиях в Крыму или Донбассе.

В Верховную раду в ближайшее время внесут законопроект о медиа, разработанный министерством культуры Украины. По данным издания "Страна", в документе предлагается запретить "оправдание оккупации части Украины", а также "отрицание территориальной целостности страны".

В случае принятия закона нельзя будет публично сообщать о любых положительных событиях в Крыму или Донбассе. При этом информация о событиях в России должна подаваться "объективно и сбалансированно", где под "объективно и сбалансированно" имеется в виду без "оправдания оккупации" и "отрицания территориальной целостности Украины".

— Это значит, что нельзя просто написать — "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" — это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением, — делают вывод аналитики украинского издания.

Запрет также предлагается ввести на любые материалы, содержащие популяризацию или пропаганду "государства-агрессора", его должностных лиц и организаций. То есть под запретом любая позитивная информация о России, замечают журналисты.

В качестве наказания за нарушение закона о медиа предлагается ввести штрафы, уголовная ответственность не предусматривается.

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