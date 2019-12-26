Увидеть Москву и Байконур. Кадыров, Силуанов, Орешкин участвуют в "Ёлке желаний"

Российские чиновники последовали примеру президента РФ Владимира Путина и в преддверии заседания Госсовета тоже поучаствовали в акции "Ёлка желаний", выбрав несколько новогодних просьб детей, которые им предстоит исполнить. Лайф побывал на месте событий и узнал о самых необычных мечтах детей.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин снял с дерева сразу три просьбы. Его подопечные попросили велосипед, встречу с биатлонистом Антоном Шипулиным и возможность увидеть запуск ракеты на космодроме.

— У вас хватит на всех, если я много заберу? — спросил глава ведомства, кивая на "Ёлку желаний".

Министру финансов РФ Антону Силуанову достался мальчик, мечтающий о фотоаппарате.

— Если Стас слышит, фотоаппарат будет под ёлкой к Новому году, — заявил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже выбрал сразу три пожелания. Его попросили о личной встрече с ним, компьютере и поездке в Москву.

Лайф писал, что руководители крупных российских компаний присоединились к акции "Ёлка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты детей.

Президент Владимир Путин уже исполнил желание десятилетнего Андрея Кочетова из Ставропольского края, который мечтал побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.