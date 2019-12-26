Стихи Есенина и день в армии. Губернаторы исполнят мечты детей с "Ёлки желаний"

Губернаторы Курской области, Алтайского края и Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в акции "Ёлка желаний" перед заседанием Госсовета.

Роман Старовойт, Виктор Томенко и Дмитрий Артюхов сняли просьбы детей с ёлки и пообещали их выполнить. Чиновники отметили такие детские желания, как провести день в армии и получить в подарок сборники Есенина и Маяковского.

Ранее президент РФ Владимир Путин также присоединился к участию в "Ёлке желаний". Он вытянул открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году врачи поставили тяжёлый диагноз. Во время лечения в жизни мальчика появились ограничения, но благодаря "Ёлке желаний" стало возможным исполнение его мечты — оказаться на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Мальчик прилетел в Краснодарский край 22 декабря и посетил зимние курорты Красной Поляны.

Эта акция проходит во всей России уже второй год. В прошлом году в рамках акции "Ёлка желаний" исполнились 2283 детские мечты. Сейчас в работе более 7500 детских пожеланий по всей стране. "Ёлки желаний" установлены в министерствах, ведомствах и госкорпорациях.