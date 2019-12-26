Врачей, переехавших на работу в закрытые города, поощрят выплатами по 1 млн

Для получения такой надбавки медики обязуются отработать на закрытых территориях как минимум пять лет.

Врачи и фельдшеры, приехавшие на работу в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), получат единовременные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно. Такое постановление подписал в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.

Для получения такой выплаты медики должны будут заключить договор и отработать в ЗАТО, которые обслуживает Федеральное медико-биологическое агентство, в течение пяти лет со дня подписания документа.

Ранее Лайф сообщал, что сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ. Такая мера поддержки уже действует в отношении ряда льготных категорий граждан. В частности, президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим в ЧС, а также об отмене НДФЛ для студентов и аспирантов при получении матпомощи.

Кроме того, глава государства предлагал в два раза увеличить выплаты педагогам и врачам в ДФО в рамках программ "Сельский учитель" и "Земский доктор".