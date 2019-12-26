Путин призвал больше думать о сельских жителях

Президент России Владимир Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях, которые двигают сельскохозяйственную отрасль вперёд. Глава государства подчеркнул, что именно в сёлах проживает около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.

— Системная проблема — это средняя заработная плата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике. Обращаю внимание прежде всего работодателей — нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперёд, — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, он назвал основной задачей рост качества жизни на сельских территориях, поскольку они отстают по социальной обустроенности.

— Хочу ещё раз повторить: этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК, — добавил президент.

Путин отметил, что Россия нацелена на значимый рост качества жизни в сёлах.