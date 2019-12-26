Путин призвал больше думать о сельских жителях

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Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях, которые двигают сельскохозяйственную отрасль вперёд. Глава государства подчеркнул, что именно в сёлах проживает около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.

Системная проблема — это средняя заработная плата в сельском хозяйстве, и она составляет примерно 2/3 только от средней по экономике. Обращаю внимание прежде всего работодателей — нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперёд, — сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, он назвал основной задачей рост качества жизни на сельских территориях, поскольку они отстают по социальной обустроенности.

Хочу ещё раз повторить: этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК, — добавил президент.

Путин отметил, что Россия нацелена на значимый рост качества жизни в сёлах.

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