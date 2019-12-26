Кабмин утвердил правила выезда из России иностранцев — болельщиков Евро-2020

Согласно документу, гостям чемпионата, чтобы покинуть территорию страны, нужно будет предъявить только документ, удостоверяющий личность.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила выезда иностранцев, прибывших в Россию на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Упрощённый режим будет действовать с 30 мая по 13 июля 2020 года включительно.

— Утвердить прилагаемые правила выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в страну в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 30 мая по 13 июля 2020 года включительно для выезда из России иностранцам — болельщикам Евро-2020 достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Футбольные фанаты обязаны выехать из страны не позднее 13 июля.

Напомним, что ЧЕ-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе в России. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. Начиная за 14 дней до первого в Петербурге матча UEFA и по день последней игры иностранцы-болельщики смогут въехать в РФ без виз — по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте Fan ID.

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