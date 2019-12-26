Власти Владимира объяснили "уборку невидимого снега"

В администрации Владимира объяснили видео, на котором трактор "убирает невидимый снег".

Кадры появились накануне в Сети и собрали массу ироничных комментариев.

— Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, — прокомментировали видео РИА "Новости" в администрации города.

В пресс-службе местных властей также добавили, что комментарии в соцсетях по поводу "уборки невидимого снега" вызвали у коммунальщиков улыбки.