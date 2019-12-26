ФБК хочет отмазать Шаведдинова от армии липовой справкой об эпилепсии

Сторонники Алексея Навального готовы пойти на подделку документов и сговор с врачом.

Бывший волонтер так называемого Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Александр Туровский раскрыл планы соратников Алексея Навального по возвращению из армейской казармы на гражданку уклониста Руслана Шаведдинова. Как написал Туровский в своем Facebook, чтобы "отмазать" товарища от воинской службы сотрудники ФБК рассматривают самые разные способы, в том числе и "совсем незаконные".

— Вроде как решили сделать ему липовую справку о том, что он якобы болен эпилепсией. Всех эта идея устроила, в том числе и самого Алексея Навального. Как по мне — ещё та подстава, — написал бывший волонтер ФБК в соцсетях.

Туровский отметил, что этим сценарием они подведут под уголовное дело какого-нибудь "молодого наивного врача", а сами в случае провала выйдут сухими из воды. А любые попытки привлечь сотрудников ФБК к ответственности будут использованы ими в качестве "очередного давления на них".

Напомним, Лайф неоднократно писал о скандалах вокруг личности Шаведдинова, связанных с его высказываниями или поведением. В частности, Шаведдинова уличили в симпатиях украинским неонацистам и глумлении над жертвами пожара в одесском Доме профсоюзов.

А на днях стало известно, что уклонявшегося от армии соратника Навального отправили служить. По предварительной информации, Руслан Шаведдинов начнёт проходить военную службу в Архангельской области.